A Santo Stefano al Mare al via i lavori di efficientamento energetico per la nuova sede comunale

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato lo stato di avanzamento dei lavori per la riqualificazione energetica dell'ex stazione ferroviaria, che ospiterà la nuova sede comunale. L'intervento prevede la posa di un cappotto termico e rientra in un progetto finanziato con 50.000 euro di fondi destinati ai piccoli comuni.

I lavori, affidati alla ditta Edilmac Costruzioni di Imperia, hanno visto una prima parte completata al 15 ottobre 2024, con un certificato di pagamento emesso per 29.260 euro, cui si aggiunge l'IVA. La ditta ha ottenuto l'incarico con un ribasso del 14% sull’importo complessivo, portando l’importo netto dei lavori a 36.940 euro, compresi 2.500 euro per la sicurezza.

L’opera prevede, oltre alla fornitura e posa del cappotto termico, costi accessori tra cui 2.000 euro per spese tecniche e un incentivo di 775 euro per le funzioni tecniche. L’intervento, coperto da apposito contributo statale, punta a migliorare l’efficienza energetica della struttura, rendendola un luogo moderno e sostenibile per l'amministrazione comunale.

La fattura per la prima tranche è stata emessa dalla Edilmac il 23 ottobre 2024, mentre i lavori proseguiranno per completare l’efficientamento dell'edificio. La procedura è seguita dall'architetto Mariano Zampino, responsabile dell'area tecnica del comune, che garantirà il rispetto dei tempi e della qualità degli interventi previsti.