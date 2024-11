Bordighera: degrado all'interno ed esterno della stazione ferroviaria, la segnalazione con foto di un cittadino

Situazione di degrado all' interno ed esterno della stazione di Bordighera. Secondo quanto evidenziato (con tanto di foto) da un nostro lettore, diversi senza fissa dimora utilizzano la sala d'attesa come dormitorio e le siepi esterne come orinatoio lasciando un odore nauseabondo.

"Sicuramente è un pessimo biglietto da visita - ci scrive Carmine - sia per i pendolari che i viaggiatori che pagano biglietti e sia per i turisti. Auspico chi di dovere possa ripristinare la situazione in modo decoroso".