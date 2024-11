Cipressa: per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne proiezione del film 'Les invisibles'

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Sala Consiliare del Comune di Cipressa (via Matteotti n.41) ospiterà alle ore 21.00 la proiezione del film “Les invisibles”.

E’ in questo modo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza, offrendo ai propri cittadini e non la possibilità di partecipare ad una serata di sensibilizzazione sul tema, offrendo un focus sui temi della resilienza femminile e dell’importanza della relazione d’aiuto.

“Questo è il terzo appuntamento che il nostro Comune organizza su temi legati al sociale e alla prevenzione. E’ importante che l’Amministrazione comunale dia il suo contributo per bandire il silenzio sul tema della violenza contro le donne.

Inoltre, ricordiamo le 4 panchine rosse realizzate nel 2022, ubicate tuttora sul territorio comunale, simbolo della lotta perenne contro la violenza e gli abusi, in tutte le forme – Filippo Rinaldo Guasco”.