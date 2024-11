Bordighera: inseguimento dei Carabinieri fino a Borghetto San Nicolò per fermare due francesi che avevano due fucili a bordo

Fuggono a un posto di blocco dei Carabinieri a Bordighera ma vengono poi fermati nella zona di Borghetto San Nicolò. Si tratta di due francesi che, alla vista dei militari dell’Arma che gli avevano intimato l’Alt, si sono dileguati.

Ma non avevano fatto i conti con le capacità alla guida della pattuglia e dell’arrivo di rinforzi. I due, probabilmente pensando di andare verso l’autostrada e far perdere le loro tracce, hanno imboccato la via verso la frazione della città delle palme. Qui i Carabinieri li hanno bloccati ma hanno avuto il loro bel daffare per farli uscire dall’abitacolo, visto che i due si erano chiusi all’interno.

Armi in pugno, alla fine i due sono scesi e sono stati ammanettati. Aperto il baule della vettura, i Carabinieri hanno trovato due fucili e, quindi, hanno portato i francesi in caserma per essere interrogati. Ora cercheranno di capire dove erano destinati i fucili mentre, per i due si apriranno quasi certamente le porte del carcere.