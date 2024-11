SLAP: il nuovo token meme del momento? Il progetto parte con un boom del 1.600%

Da oggi c'è una nuova criptovaluta meme pronta a dominare il mercato e questa si chiama CatSlap (SLAP). Se con altre meme coin come Popcat ci si divertiva cliccando per far scoppiare bolle virtuali, con CatSlap si passa ai ceffoni virtuali, offrendo un’esperienza ludica che sta già conquistando gli investitori e gli appassionati di criptovalute. In questo momento è possibile unirsi alla community in crescita tramite la pagina social X o il canale Telegram, ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Secondo i dati di CoinGecko, il volume di scambi delle meme coin ha raggiunto i 34 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, dimostrando quanto siano ricercate queste criptovalute e pertanto SLAP è potenzialmente sulla pista di lancio per un successo strepitoso.

Esplosione del prezzo di SLAP

Il prezzo del token SLAP è schizzato del 1.590%, raggiungendo 0,001994$ poco dopo il lancio. Al momento il prezzo d’acquisto è di 0,00234977$ e gli esperti prevedono un continuo aumento, con potenziali guadagni fino a 100 volte il valore attuale nelle prossime ore, grazie alla viralità che il progetto sta acquisendo. Il token è stato lanciato direttamente su piattaforme DEX con un meccanismo di "fair launch" e lasciandosi alle spalle la classica prevendita.

CatSlap non è solo una criptovaluta; è anche un gioco avvincente che ha l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento della community attraverso il CatSlap Slapometer, uno strumento che ricorda i più classici clicker e che registra gli schiaffi, offrendo anche una sorta di competizione suddividendo i ceffoni tirati per paese, con tanto di classifica in tempo reale.

L’ascesa delle criptovalute a tema gatto

Le criptovalute a tema gatto hanno visto un boom significativo durante il recente rally di mercato. Token come MOG e MEW hanno registrato enormi guadagni e aumento di market cap. Tra questi c’è anche Popcat, tuttavia sebbene questo sia riuscito a raggiungere l'ottava posizione nel settore delle meme coin con una capitalizzazione di 1,5 miliardi di dollari, la sua crescita sembra essere rallentata.

Al contrario, CatSlap sta guadagnando slancio rapidamente, superando le performance iniziali di Popcat. Questo lo rende una scelta interessante per gli investitori alla ricerca di rendimenti rapidi. L’autunno 2024, ribattezzato "Moonvember", rappresenta il momento ideale per il lancio di CatSlap e del token SLAP, che promette di proseguire sulla scia di questi successi.

Il progetto CatSlap è partito con una capitalizzazione iniziale di 1 milione di dollari, con liquidità bloccata per 60 giorni. Ci sono voci di corridoio che attribuiscono la creazione del token agli stessi sviluppatori di Dogwifhat (WIF), un'altra criptovaluta meme di successo. Inoltre, il token ha già superato i 16 milioni di dollari di capitalizzazione pochi minuti dopo il lancio. La sua presenza su Ethereum rende il progetto ancor più interessante, creando una forte rivalità con le altre meme coin feline lanciate su altre blockchain.

Come acquistare SLAP in modo semplice e sicuro

Per chi vuole entrare in questo mercato in espansione, non deve far altro che collegare il proprio portafoglio ETH, come Best Wallet, e acquistare SLAP. A tal proposito Best Walletè senza dubbio la soluzione migliore per degli acquisti sicuri e si sta rapidamente imponendo come scelta principale per nuove criptovalute. Noto per la sezione "Upcoming Tokens", offre un accesso esclusivo ai lanci di nuove criptovalute. Questo ha garantito a SLAP una visibilità iniziale presso una community di oltre 60.000 utenti attivi.

Il team di CatSlap ha già stabilito partnership con influencer di rilievo e i cosiddetti Key Opinion Leaders (KOL), che potrebbero aiutare il token a essere listato su piattaforme di alto profilo come Coinbase, Robinhood e Binance. Una tale esposizione darebbe a SLAP un vantaggio competitivo rispetto agli altri token dello spazio meme.

Un altro elemento interessante è la possibilità che CatSlap integri meccaniche play-to-earn (P2E). Secondo indiscrezioni, il progetto potrebbe offrire ricompense significative tramite staking e airdrop, destinando il 10% della fornitura totale alla community. Questo approccio potrebbe attirare ulteriormente gli utenti, replicando il successo di giochi come Hamster Kombat (HMSTR).

Per chi si è lasciato sfuggire successi come Popcat, MEW, MOG, Dogecoin, Pepe e Shiba Inu, CatSlap rappresenta un'opportunità per entrare nel mercato delle meme coin. Con una crescita virale già avviata e una possibile capitalizzazione di 500 milioni di dollari, SLAP potrebbe essere uno dei migliori investimenti di questa stagione.

