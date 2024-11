ZollaMania sferzata dal vento: danni gravi per l'azienda agricola di Sanremo, ma per fortuna la solidarietà non manca (Foto)

"Di solito il brutto tempo porta dei danni comunque riparabili, questa volta sono stati decisamente più ingenti e ci troveremo costrette a dover reinvestire su quei materiali che hanno riportato i danni più ingenti". Il maltempo che ha caratterizzato il nostro territorio in questi giorni ha generato raffiche di vento molto violente che, in alcune zone, hanno anche fatto registrare danni ingenti, come è successo alle titolari di ZollaMania, azienda agricola sanremese attiva da anni.

"I nostri animali per fortuna stanno bene, in via precauzionale viste le previsioni ci eravamo premunite per stare più tranquille, ma in compenso il tendone che usiamo come riparo per l'area giochi dei bambini è stato completamente strappato dalle folate di vento,Oltre a due strutture coibentate destinate ad alcuni dei nostri amici pelosi che sono stati completamente smantellati e una maxi-voliera. Sicuramente un ringraziamento va ai vigili del fuoco che si sono precipitati subito quando li abbiamo chiamati".

E la preoccupazione si lega anche al fatto che, finché la buriana non sarà passata, sarà difficile calcolare i danni effettivi ai materiali, per cui dovranno essere anche calcolate le spese necessaria a riparare e sostituire materiali, a cominciare dal tendone. Una situazione complessa che, d'altro canto, ha visto molti degli affezionati alla struttura intervenire attivamente per aiutare le titolari di ZollaMania, cominciando da messaggi di solidarietà e affetto passando poi per interventi attivi.

"La nostra priorità fino a quando non sarà tutto passato è tenere gli animali al sicuro, e più persone, che ringraziamo, si sono rese disponibili a darci una mano, sia con aiuto diretto sia tramite raccolte fondi. Per fortuna tanta gente ha a cuore Zolla, e anche in questa occasione abbiamo sentito l'affetto di tutti".

Per contribuire è stata poi lanciata online una raccolta fondi, presente sul portale Gofundme.