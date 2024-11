Sanremo: fermata bus e strisce pedonali poco illuminate in piazza Cesare Battisti, Il Grande: "Problema segnalato, presto interventi" (Foto)

Pochi passi, ma percorrerli può diventare un'impresa rischiosa. Il problema della scarsa illuminazione dell’attraversamento pedonale situato di fronte alla vecchia stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti, a Sanremo, ha sollevato numerose segnalazioni da parte dei cittadini. In particolare, chi utilizza l’autobus provinciale o aspetta il pullman per Torino o Nizza ha lamentato la difficoltà nel raggiungere la fermata in sicurezza, soprattutto nelle ore mattutine o serali, quando la visibilità è particolarmente ridotta.

La situazione è resa ancora più complicata dalla presenza di un cantiere nelle vicinanze, che limita ulteriormente la sicurezza dell’area. L'Aurelia, trafficata a qualsiasi ora del giorno e della notte, diventa così un punto critico per i pedoni, costretti a muoversi tra auto e autobus con poca visibilità e senza adeguate garanzie di sicurezza.

Le segnalazioni, giunte fino a Palazzo Bellevue, hanno trovato immediata attenzione da parte delle autorità comunali. Il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande hanno preso in carico la questione, attivandosi con Dea Spa, la società responsabile dell’illuminazione pubblica a Sanremo. L’obiettivo è quello di migliorare l’illuminazione dell’area per garantire un attraversamento più sicuro a pedoni e viaggiatori. "Non solo - afferma Il Grande - In questi giorni abbiamo segnalato tutte le problematiche presenti sul territorio comunale. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno degli interventi per risolvere questo problema che esiste e che abbiamo deciso di risolvere al più presto".