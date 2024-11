PMI Day di Confindustria Imperia, i ragazzi dell’Istituto Tecnico Ruffini di Imperia hanno incontrato le aziende del Polo Digitale Imperiaware

Il PMI day è un evento importante, organizzato da Confindustria a livello nazionale, finalizzato a promuovere la cultura d’impresa ed a far conoscere alle nuove generazioni le tematiche sulle quali si articola l’impegno delle imprese per costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo.

Oggi, nell’ambito di questa iniziativa, Confindustria Imperia ha ospitato presso il nuovo Polo Digitale Imperiaware, i ragazzi dell’Istituito Tecnico Ruffini di Imperia. Un incontro nel quale gli studenti si sono confrontati con alcune delle realtà imprenditoriali del nuovo Polo Digitale Imperiaware.

“È stato un piacere - afferma il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra - ospitare i ragazzi dell’Istituto Ruffini presso il Polo Digitale. È importante che i giovani entrino in contatto diretto con le realtà imprenditoriali del nostro territorio, sia per intraprendere un percorso di studi e, successivamente, professionale in modo consapevole, sia per conoscere le opportunità lavorative presenti nel nostro territorio. Le imprese del Polo Digitale rappresentano una grande opportunità per i giovani, per questo motivo, quest’anno abbiamo deciso di organizzare il PMI day con alcune delle realtà che compongono Imperiaware. Come Confindustria Imperia siamo convinti che questo tipo di iniziative siano fondamentali sia per i giovani, sia per il futuro del nostro tessuto imprenditoriale.”