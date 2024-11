Il Senato approva il Ddl sulle vittime stradali da incuria. Berrino: "Un dovere morale risarcire le vittime del Ponte Morandi e garantire la sicurezza"

“Oggi arriviamo a votare questo provvedimento perché è dall’incuria che deriva una responsabilità dello Stato, prima ancora che la giustizia faccia il suo corso. L’incuria non è un reato ma da essa deriva, come dicevo, una responsabilità, perché il disinteresse è colpa di tutti e non di qualcuno in particolare. Era quindi giusto arrivare a questo provvedimento che stabilisce i risarcimenti per le vittime del crollo del Ponte Morandi, e per far sì che tragedia di questo tipo non accadano mai più. Fratelli d’Italia vota perciò convintamente a favore di questa misura perché la politica sappia sempre garantire la sicurezza dei cittadini”.

A dichiararlo è il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino in merito al disegno di legge ‘Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo Nazionale’. Tra le misure introdotte con il provvedimento ci sono elargizioni economiche, borse di studio per i figli e gli orfani delle vittime.

Il Ddl è stato approvato praticamente all'unanimità dal Senato e passerà ora alla Camera.