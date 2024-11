Vallebona: il tradizionale appuntamento con la Festa di Inizio Avvento e il Bazar di Natale aspetta grandi e piccini domenica 1 dicembre

Evento tanto atteso e aperto a tutti, patrocinato dal Comune di Vallebona, il Bazar di Natale è un’occasione per trascorrere una giornata in un ambiente caloroso e accogliente, a misura d’uomo, e inaugurare l’Avvento del Natale, nella magica atmosfera dei locali della Scuola Materna “Bambini Felici”, in Via del Municipio 4.

Dalle 11 alle 18 bambini e adulti, guidati dai maestri e dai genitori dell’Associazione, potranno partecipare a laboratori artistico-manuali e creare, con materiali naturali, il proprio dono natalizio, tentare la fortuna a sorpresa nella Pesca delle Meraviglie oppure trovare interessanti libri, giochi e manufatti al suggestivo mercatino.

Per chi è curioso di scoprire e conoscere meglio la Pedagogia Steineriana, sarà a disposizione un banchetto informativo, a cura degli insegnanti, sulle attività dell’asilo e della scuola parentale, giunta al suo ottavo anno di vita. L’ingresso è gratuito, i laboratori sono a libero apprezzamento…ogni contributo è prezioso e potrà andare a sostenere le attività dell’Associazione



Contatti: 320 6638802 – www.associazionesteinerianavallebona.it