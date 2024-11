Lunedì apertura straordinaria della sezione di Archivio di Stato di Sanremo: ecco tutte le info

Lunedì 25 novembre p.v. è in programma una nuova apertura straordinaria della Sezione di Archivio di Stato di Sanremo.



Si potrà accedere alla sala di studio sanremese, in Corso Cavallotti 362, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.



Sarà possibile prenotarsi scrivendo alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it, specificando l’oggetto della ricerca e, se possibile, le unità archivistiche che si vorrebbe consultare.



L'apertura coincide con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e come piccolo contributo, per non dimenticare le diseguaglianze di genere, saranno esposte alcune copie di documenti che testimoniano le condizioni della donna nel tempo.