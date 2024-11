Area Sanremo 2024: decretati i finalisti, domani le ultime audizioni con Carlo Conti che sceglierà i partecipanti al Festival

Ultima giornata di audizioni della fase eliminatoria di Area Sanremo 2024, ed ecco l’elenco degli artisti convocati alla fase finale del concorso che si svolgerà al Palafiori nel pomeriggio di venerdì 22 novembre: Pasquale Ascanio, Carlo Banchelli, Martina Belelli, Luca Benvenuto, Sofia Cammarota, Ilaria Cofone, Gabriele Esposito, Marco Fasano, Arianna Fracasso, Giulia Guerra, Elijah Jacinto, Alberto La Malfa. Lorenzo Longoni, Maddalena Morielli, Francesco Paone, Maria Francesca Pedruzzi, Lorenzo Petrescu, Lorenzo Petrone, Domenico Pini, Alessio Pipan, Daniel Posniak, Sara Russo, Maria Tomba e Sofia Tornambene.

Come da regolamento i giovani selezionati - obbligatoriamente non meno di venti - si dovranno esibire davanti ai membri della Commissione alla quale si unirà Carlo Conti. Al termine delle audizioni saranno individuati i 10 vincitori di Area Sanremo 2024 che sabato mattina si dovranno esibire davanti alla Commissione RAI presieduta dal direttore artistico del Festival. Da questa ulteriore selezione usciranno i nomi dei due artisti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Teatro del Casinò il 18 dicembre su Rai 1. Uno/a di loro parteciperà al 75° Festival della Canzone Italiana nella categoria “Nuove Proposte”.

Le premiazioni di Area Sanremo 2024 si svolgeranno proprio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo: la casa delle prime edizioni “in bianco e nero” del Festival e la casa dove ogni anno i sogni dei partecipanti alla finale di Sanremo Giovani prendono “colore”. In questa occasione si terrà anche l’assegnazione della Targa dedicata a Vittorio De Scalzi, un riconoscimento legato al grande artista ligure scomparso nel 2022 che ha ricoperto fino all'ultimo ruoli importanti all'interno di Area Sanremo. Una targa che nelle precedenti edizioni è stata assegnata a Giordana Petralia in arte “Nausica” (2023), Sarah Toscano (2022) e a Salvatore Celesia in arte “Salvat” (2021) che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dello stesso De Scalzi. Tutti i finalisti saranno premiati con un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato che da anni lega il suo nome al Festival della Canzone Italiana e, nello specifico, ad “Area Sanremo”, serbatoio di giovani talenti.

Prenderanno parte alle premiazioni il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni e Chicca Dedali, il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avv. Filippo Biolé, il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo M° Giancarlo De Lorenzo. Con loro anche il M° Valter Sivilotti (pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti cantautori italiani) e Franca Drioli (docente di canto moderno, vocalità e interpretazione) che da domenica hanno proposto a tutti i candidati di Area Sanremo la possibilità di esibirsi con un proprio brano o cover e ricevere utili feedback su voce, interpretazione, arrangiamenti e soprattutto consigli che hanno potuto da subito sperimentare con risultati straordinari.

Il M° Giancarlo De Lorenzo che ha fortemente voluto inserire questa attività all’interno del programma dell’Area Sanremo Music Week, racconta: “Sono molto felice dei feedback che stiamo ricevendo rispetto alle sessioni di quella che abbiamo chiamato ‘Sinfonica Experience’. Abbiamo voluto offrire ai giovani artisti - qualunque fosse il loro background, grado di esperienza, genere musicale di riferimento - l’occasione di essere ascoltati con attenzione da due grandi professionisti. Sessioni di ascolto che si sono trasformate in veri e propri workshop nel corso dei quali ogni partecipante - guidato dal M° Sivilotti e da Franca Drioli - ha potuto sperimentare pratiche che hanno portato immediati miglioramenti alla propria interpretazione, esibizione o composizione. Queste intense sessioni di ascolto ci hanno permesso di individuare alcuni giovani artisti idonei a prendere parte ad un percorso gratuito finalizzato a preparare alcune produzioni della Fondazione, com’è accaduto la scorsa estate (v. concerto “Omaggio a Vittorio De Scalzi”, “Amii Stewart Sinfonica” e “Dalla Puglia a Sanremo”). Un progetto nel segno dell’incontro tra generazioni e mondi diversi e di avvicinamento dei giovani al mondo dell’Orchestra Sinfonica”.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente avv. Filippo Biolé “Siamo molto contenti di questa edizione di Area Sanremo che a un giorno dalla sua conclusione presenta ancora un’agenda ricchissima di attività. Come ad ogni concorso, in molti partecipano, in pochi possono vincere. Da tre anni ci impegnamo per far in modo che tutti - a prescindere dall’esito finale delle audizioni - possano tornare a casa arricchiti di conoscenze, incontri ed esperienze utili per il loro percorso, per coltivare con ancor maggior consapevolezza e strumenti il proprio sogno. Quest’anno siamo riusciti ad espandere questo tipo di attività con talk quotidiani al Palafiori, visite, proiezioni e incontri al Teatro Ariston, visite alla sede del Club Tenco dove è stata organizzata anche una serata speciale di esibizioni. Esibizioni che si sono svolte anche fuori dal Palafiori con il modernissimo totem di OpenStage e in alcuni locali della città… Le esibizioni sono state al centro anche delle sessioni di ascolto condotte dal M° Sivilotti e Franca Drioli. Un progetto che getta un ponte importante tra Area Sanremo e le attività dell’Orchestra, offrendo ai candidati un percorso davvero unico e un modo di vivere la musica per loro inedito”.