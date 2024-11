Bitcoin raggiunge il nuovo massimo storico e gli analisti puntano su Pepe Unchained

Oggi il Bitcoin ha superato i 98.000 dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico e mantenendo vivo lo slancio del mercato delle criptovalute. Ma mentre tutti gli occhi sono puntati su BTC, alcuni analisti studiano Pepe Unchained, un progetto che ha raccolto oltre 40 milioni di dollari in prevendita. Questa stella nascente riuscirà a rubare un po' di scena al Bitcoin?

L'inarrestabile slancio del Bitcoin lo spinge oltre i 98.000 dollari

La risalita di Bitcoin a 98.000 dollari ha consolidato la sua posizione dominante in questo ciclo di mercato e lo slancio non mostra segni di rallentamento.

I volumi di trading sono aumentati di un altro 5%, raggiungendo i 75,9 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato di BTC ha raggiunto l'enorme cifra di 1,9 trilioni di dollari. È quasi cinque volte più grande di Ethereum.

È interessante notare che gli osservatori del mercato hanno notato qualcosa di insolito. Secondo l'analista Crypto Rover, i Bitcoin sugli exchange stanno in realtà diminuendo durante questa fase rialzista: una novità nella storia della moneta.

Lo ha definito uno "shock di fornitura enorme", lasciando intendere che la ridotta disponibilità di Bitcoin potrebbe far salire ulteriormente il suo prezzo. In definitiva, al momento Bitcoin sembra inarrestabile.

E poiché il Crypto Fear & Greed Index continua a salire, il fatidico traguardo dei 100.000 dollari sembra ormai a portata di mano.

Come le opzioni ETF di BlackRock e la strategia di Michael Saylor stanno influenzano il rally di Bitcoin

Il Bitcoin sta ricevendo una grande spinta dall'entusiasmo suscitato dalle opzioni spot BTC ETF di BlackRock, che hanno registrato 1,9 miliardi di dollari di trading nel loro primo giorno.

L'analista di Bloomberg Eric Balchunas ha definito il numero "inaudito". Molti ritengono che questa impennata nel trading di opzioni abbia avuto un ruolo importante nell'ultimo picco di Bitcoin.

Poiché la maggior parte dei trader scommette su un ulteriore aumento dei prezzi, la corsa all'acquisto di azioni ETF si sta riversando sul mercato spot, aggiungendo ancora più forza al rally.

Michael Saylor, dal canto suo, mantiene Bitcoin sotto i riflettori con la sua ultima mossa. Il presidente di MicroStrategy è pronto a proporre al consiglio di amministrazione di Microsoft l'aggiunta di Bitcoin al suo bilancio, sostenendo che ciò potrebbe rendere le azioni della società più stabili e meno rischiose. Il consiglio di amministrazione di Microsoft non è ancora convinto dell'idea.

Tuttavia, il fatto che una proposta come questa venga anche solo presa in considerazione dimostra come stia diventando sempre più difficile per i grandi player ignorare Bitcoin.

Tutti questi cambiamenti contribuiscono all'attuale entusiasmo attorno a BTC, spingendo il prezzo della moneta verso nuovi massimi.

La prevendita Pepe Unchained raccoglie oltre 40 milioni di $ mentre l'analista prevede un'imminente svolta

Bitcoin non è l'unica criptovaluta ad attirare l'attenzione dei media. Un altro nome che continua a spuntare è Pepe Unchained, un progetto di meme coin diventato virale grazie al successo della prevendita e alle ambizioni audaci.

Con il rally di Bitcoin che prepara il terreno, molti credono che questa stella nascente potrebbe essere sul punto di esplodere. Pepe Unchained ha raccolto 40,8 milioni di dollari in prevendita, con una domanda in forte crescita nell'ultima settimana.

Tuttavia, mancano solo 22 giorni alla conclusione della prevendita con i token PEPU sono ancora disponibili a 0,001295 $ ciascuno, ma non per molto.

Una volta terminata la prevendita, il token verrà quotato, segnando la prima volta in cui il suo prezzo sarà deciso da fattori di domanda e offerta. Gran parte dell'entusiasmo attorno a Pepe Unchained è dovuto alla sua soluzione Layer-2, la "Pepe Chain".

Inoltre, funzionalità come il "Pump Pad" e l'app di staking ad alto rendimento stanno catturando l'attenzione degli esperti. L'analista di criptovalute ClayBro è uno di quelli che pensa che PEPU esploderà e ieri ha caricato un video in cui afferma che potrebbe essere la "miglior meme coin da acquistare ora".

Quindi, con l'entusiasmo crescente, i primi investitori sperano che PEPU segua le orme di Bitcoin e registri guadagni enormi. Le prossime settimane saranno entusiasmanti per Pepe Unchained e i suoi investitori.

