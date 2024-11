"Il Circolo 'Valeria Faraldi' del Partito della Rifondazione Comunista si associa al Comitato 'Funivia-Polo Nord' in merito alle preoccupazioni sull'impatto ambientale, economico, estetico, idrogeologico e sociale del progetto di un edificio di 15 piani, di cui 12 fuori terra, presentato dalla società 'Nova Matutia'. Riteniamo che Sanremo non necessiti di ulteriore cementificazione in una zona già densamente edificata.

Paolo Germano

Segretario PRC Sanremo-Taggia".