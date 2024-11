Bilancio, aliquote, Dup e cantiere nel parcheggio Goso: torna il consiglio comunale a Vallecrosia

Bilancio, aliquote, Dup e cantiere nel parcheggio Goso sono solo alcuni dei temi che verranno discussi nella prossima seduta del consiglio comunale a Vallecrosia in programma il 2 dicembre alle 18 nella sala polivalente.

Saranno tredici i punti all'ordine del giorno. Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente è prevista una comunicazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, vigente il regolamento del consiglio comunale dell'adesione al gruppo consiliare, una presa d'atto dell'accettazione alla carica di capogruppo e modifica della denominazione del gruppo consiliare. Vi sarà poi la modifica delle commissioni consiliari permanenti con la nomina di nuovi componenti e la definizione della nuova composizione.

Si tratteranno, in seguito, le integrazioni al regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del consiglio comunale del 28 aprile scorso e vi sarà la verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Verranno affrontate due variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, ratifiche delle deliberazioni di Giunta; misure di razionalizzazione 2023 e analisi dell'assetto delle società partecipate dal comune di Vallecrosia, relazione sugli interventi avviati e adozione di provvedimenti per la razionalizzazione periodica 2024 ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

Si discuterà dell'imposta municipale propria con approvazione di aliquote 2025; della conferma delle aliquote e tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Irpef e altri tributi comunali per l'anno 2024; del documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2025-2027; dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e dell'ordine del giorno del gruppo consiliare 'Perri Sindaco' sulle difficoltà legate al cantiere che insiste sul parcheggio Goso.

La seduta si potrà seguire anche in diretta streaming.