Sanremo, venerdì la presentazione del libro di Davide Bellini 'Siamo tutti titolari'

Il dottor Davide Bellini venerdì 22 Novembre presenterà il suo libro “Siamo tutti titolari” ed. La Gru presso Palazzo Roverizio, a Sanremo alle ore 17, durante un evento organizzato dagli studenti della Redazione giornalistica Liceo G.D.Cassini .

Il Liceo G.D.Cassini, supportato dalla Dirigente dottoressa Mara Ferrero, si apre ad una avventura nuova. Gli studenti della Redazione giornalista, all’ interno dei progetti che tecnicamente afferisco al cosiddetto Piano estate voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed in particolare del progetto CFW , acronimo di Cassini Festival Week , hanno deciso infatti di curare l’ organizzazione di un “evento” da proporre alla città di Sanremo, fuori dalle mura protettive del Liceo. La scelta si pone come momento attuativo di un percorso di formazione che ha origini “antiche” e che quest’anno si articola secondo le linee guida proposte dal Ministero. All’interno delle varie attività proposte dal Liceo, l’attenzione alla “comunicazione” e alla divulgazione risale al 2015, quando venne fondato l’Ufficio stampa del Liceo, che attraverso l’esperienza de La nuova corrente , giunge fino ad oggi.

Ma le sfide piacciono e così nasce l’idea di organizzare un evento, nella modalità di presentazione di un libro, che sapesse parlare ad un pubblico ampio e su un argomento che coinvolge, direttamente ed indirettamente tutti : il calcio. Fermi tutti, non arricciate il naso…non il calcio alla maniera “bar delle sport”, ma attraverso lo sguardo appassionato e professionale di un ex Cassiano: il dottor Davide Bellini. Già amico della Redazione, lo scrittore accetta la collaborazione che culminerà con la presentazione a Palazzo Roverizio del libro “Siamo tutti titolari” ed. La Gru.

Davide Bellini è uno psicologo psicoterapeuta, che ha come grandi passioni il calcio, la musica, il cinema, che unisce all’estremo rispetto e alla curiosità per le persone e per le loro storie ed emozioni , come anche la sua professione richiede. Debutta su carta nel 2022 con il libro “Matti per il calcio”ed. Bradipo libri . Nei racconti che costituisco il suo nuovo libro, l’autore ci racconta momenti di vita calcistica, attraverso cui indaga emozioni e stati d’animo , fragilità e forza , abbattendo quella barriera semplificatrice che spesso divide atleta ed uomo. In quest’ottica il campo di calcio è il rettangolo delle vite di tutti noi, nel quale per necessità dobbiamo essere titolari.