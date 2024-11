Badalucco: una giovanissima di quinta elementare al vertice del consiglio comunale dei ragazzi (Foto)

Da ieri Badalucco ha un Sindaco che non ha nemmeno la quinta elementare. Per carità Matteo Orengo è ancora al suo posto. Il 'nuovo' sindaco è la giovanissima Cecilia Carratù, eletta primo cittadino, a scrutinio segreto con tanto di schede ed urna, dal Consiglio Comunale dei ragazzi che si è riunito per la prima volta nel nuovo anno scolastico nella Sala consiliare del palazzo comunale del centro della Valle Argentina.

Cecilia ha appena dieci anni e sta frequentando appunto la quinta elementare (ora primaria), dove è molto popolare e soprattutto è un’alunna con ottime valutazioni. Insomma è preparata ed ha il carisma giusto per prendere il posto di José Rosapinta Sindaco dei ragazzi uscente, che è stato ringraziato per le attività svolte. Nella stessa seduta è stato affiancato a Cecilia: Leonardo Oliva, con la carica di vice sindaco. Anche lui frequenta la classe quinta.

All’ordine del giorno oltre all’elezione del nuovo sindaco e vicesindaco, c’era anche la formazione delle tre commissioni con gli assessori di riferimento. Il consiglio comunale ha insediato così le tre commissioni: Ambiente, Sport e Scuola garantendo il massimo impegno nella progettazione. Gli assessori che guideranno i lavori delle commissioni e riceveranno le altre deleghe conferite di volta in volta dalla Sindaca sono: Isabella Viano, Sebastiano Stellitano e Davide Di Guardo. Mentre Azzurra Filippi, Cameron Harrys, Alessio Tabaku, Laura Courel, Giulia Polidori, Alice Donzella e Cristina Viano sono consiglieri.

Ai lavori che si sono svolti nella massima serietà ha assistito il Sindaco Matteo Orengo, con tanto di fascia tricolore insieme all’assessore Sabrina Brezzo ed ai Consiglieri Comunali Giusy Laigueglia e Lisa Palumbo. Quest’ultima, nella sua qualità di consigliere delegato alla scuola e alle politiche giovanili insieme alle insegnanti ha fatto da regista della giornata. Il Sindaco Matteo Orengo ha avuto parole di plauso per i ragazzi e gli insegnanti in un momento particolare della formazione del senso civico. É stata una mattinata emozionante e significativa, un punto di partenza che invita i ragazzi ad essere soggetti attivi e consapevoli del proprio presente e futuro nella comunità.

Quindi si è data lettura della carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricorrendo il 20 novembre il 35’ anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo la votazione, i ragazzi hanno ricevuto anche in dono una maglietta che reca lo stemma del CCR da loro creato. Mentre Cecilia Carratù, con legittima soddisfazione, ha potuto indossare la fascia tricolore, come compete al momento dell’insediamento e nelle occasioni ufficiali ad un primo cittadino della Repubblica.