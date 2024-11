Lavori sulla ciclabile tra Sanremo ed Arma: un lettore "Meglio tappare le buche che rifare la segnaletica"

Un nostro lettore, Renzo Tacchini, ci ha scritto per dire la sua, in relazione ad alcuni lavori sulla pista ciclabile:

“Ho constatato oggi che, tra Arma di Taggia e la Vesca a Sanremo, è in esecuzione il rifacimento della segnaletica orizzontale sulla pista ciclabile. Ripassare le vecchie strisce verniciando su buche, screpolature di asfalto e dossi creati dalle radici delle piante, ritengo non sia una pensata di buon senso. Sarebbe stato meglio impiegare questo denaro per rendere più sicuro e agevole il transito sulla pista ciclabile, tappando almeno le buche più grosse, considerato che la precedente segnaletica era ancora ben visibile”.