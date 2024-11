A Ventimiglia la presentazione del libro strenna "Quattro chiacchiere in val Bevera" di Marisa De Vincenti Amalberti (Foto)

"Quattro chiacchiere in val Bevera", il racconto della storia e degli itinerari alla scoperta della valle, di Marisa De Vincenti Amalberti sarà il libro strenna che verrà presentato sabato 30 novembre alle 16.30 presso la sala Sant'Agostino, in piazza Bassi, a Ventimiglia in occasione della festa de 'La Voce Intemelia'.

Verranno, inoltre, presentati l’Armanacu Ventemigliusu 2025, indispensabile in ogni casa dei ventimigliesi, che riporta, oltre ai santi e alle festività del calendario liturgico tutti in ventemigliusu, ricette, avvenimenti, proverbi e modi di dire, e il magazine de La Voce Intemelia, realizzato in collaborazione con la Cumpagnia d’i Ventemigliusi, “U Berriùn”, raccoglitore di cultura e tradizioni delle Vallate Intemelie giunto quest’anno al numero 16.

L'evento, organizzato dalla Cumpagnia d’i Ventemigliusi e da 'La Voce Intemelia', sarà anche un'occasione per dare avvio agli abbonamenti al mensile e al tesseramento 2025 alla Cumpagnia d’i Ventemigliusi.