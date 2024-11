Sanremo: troppo rumore nella notte per la raccolta differenziata nella zona del quartiere Polo Nord

Un nostro lettore di Sanremo ci ha scritto per evidenziare un problema relativo ai molti rumori di prima mattina nel quartiere del Polo Nord a Sanremo:

“Anche ieri notte, come da mesi e ogni volta che c'è la raccolta rifiuti, non è stato possibile dormire. La raccolta differenziata è giusta e gli operatori sono lavoratori, ma anche noi utenti lavoriamo ed abbiamo bisogno di riposo che però viene reso impossibile da un servizio che crea rumori fortissimi nel cuore della notte fino alle 6. I rumori sono dovuti al passaggio continuo di mezzi a gasolio con motori accessi tenuti ad alti giri, mastelli sbattuti, sbarre di aggancio dei mastelli che fracassano sul cassone e compattatori in funzione al massimo. Oltretutto, siccome all'incrocio del Polo Nord ci sono tre punti di raccolta (uno in via Galilei, uno in salita Castore Polluce ed uno in corso Inglesi) ogni volta operano sei camion (due per ogni punto) con i rumori sopra descritti che creano una situazione che sembra il frutto di una gestione casuale e inappropriata”.