Sanremo: parcheggi per le biciclette bui e maleodoranti alla stazione ferroviaria, la denuncia di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Gian Luca Lanzavecchia, ha scritto al nostro giornale ma anche al Sindaco di Sanremo e all’Urp del Comune per evidenziare una problematica alla stazione ferroviaria della città dei fiori:

“Come tanti residenti e possessori di seconde case a Sanremo mi trovo ad utilizzare il parcheggio coperto per biciclette posto sul lato sinistro all'uscita della stazione ferroviaria, molto comodo per chi utilizza il treno e fornito di rastrelliere alle quali legare le proprie bici ma buio per chi arriva la sera (si fatica ad imboccare la toppa per aprire il catenaccio) e soprattutto fortemente maleodorante e sporco in quanto viene utilizzato quotidianamente come latrina a cielo aperto da chi ci trascorre la notte. Il tutto ben percepibile anche da chi attende un taxi a pochi metri. Quanto descritto, documentato dalle foto, sommato ai ben noti problemi all'interno della stazione più volte segnalati dai frequentatori (tapis roulant perennemente guasti, mancanza di wi-fi ecc.), è sintomo di degrado e mancanza di sicurezza e rappresenta un pessimo biglietto da visita per i tanti visitatori di Sanremo”.