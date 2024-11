Sanremo: conferimento rifiuti, nasce il tavolo tecnico tra Comune, Amaie Energia e i rappresentanti degli amministratori di condominio

Realizzare un tavolo di lavoro 'ad hoc', costituito dai tecnici degli uffici comunali e da quelli di Amaie Energia per affrontare i diversi problemi registrati da alcuni condomini nel conferimento dei rifiuti: è la decisione assunta questa mattina al termine di una riunione tra l’amministrazione comunale, Amaie Energia e i rappresentanti degli amministratori di condominio.

A presiedere l’incontro, il sindaco Alessandro Mager con l’assessore Ester Moscato, che hanno ascoltato le problematiche quotidiane dei condomini, in particolar modo legate all’igiene urbana, esposte dai rappresentanti degli amministratori di condominio.

“Una riunione proficua – spiega il primo cittadino- per affrontare in sinergia alcune problematiche evidenziate. L’intenzione di realizzare un tavolo di lavoro va proprio in questa direzione: gli uffici comunali e quelli di Amaie Energia lavoreranno a stretto contatto per risolvere, laddove possibile, e sempre nel rispetto dei regolamenti, le difficoltà dei condomini”

“Siamo davvero molto soddisfatti – dichiara Alessio De Salvo, amministratore di condominio - dell’incontro di questa mattina e ringraziamo il sindaco per averci convocato e per averci ascoltato. E’ la prima volta che si instaura un rapporto diretto che, ne siamo certi, porterà ad una proficua collaborazione, necessaria per superare le problematiche da affrontare quotidianamente”.

Il tavolo si riunirà con cadenza mensile.