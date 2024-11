Giunta Regionale, 'ribaltone' dell'ultima ora: Alessandro Piana verso la vicepresidenza dopo il vertice Lega - Bucci

Giunta regionale, l’imperiese Alessandro Piana torna in pole position per andare a ricoprire nuovamente, anche nell'esecutivo di Marco Bucci il ruolo di vicepresidente. Decisivo sarebbe stato un summit tra il neo governatore e la Lega convocato nella serata di ieri.

L'ufficialità è attesa per il pomeriggio di oggi. Nel caso entrerebbe in consiglio regionale l'attuale primo cittadino di Vallecrosia e consigliere provinciale Armando Biasi con conseguenti elezioni anticipate per il Comune ponentino alla prima finestra utile. Con l’ingresso di Alessandro Piana in giunta, rappresentanti imperiesi nell'esecutivo di Bucci saranno tre, gli assessori, Marco Scajola (Forza Italia), Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) e Piana.

Cinque i consiglieri, Armando Biasi (Lega), Chiara Cerri (Forza Italia), Veronica Russo (Fratelli d’Italia), Walter Sorriento (Orgoglio Liguria) e per l'opposizione Enrico Ioculano (Partito Democratico)

Dopo l'ufficialità della giunta, la data fissata sul calendario è quella di martedì 26 novembre. Quel giorno alle 11, presso l’aula consiliare Sandro Pertini, in via Fieschi 15, a Genova, si terrà la prima riunione del consiglio regionale della Liguria.

Quattro i punti all’ordine del giorno: il giuramento del presidente della Giunta regionale, Marco Bucci, la nomina della giunta delle elezioni, l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, l’elezione del segretario del consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria.

A presiedere inizialmente la seduta sarà, provvisoriamente, il consigliere Giovanni Boitano. Ad affiancarlo saranno i consiglieri più giovani, Federico Bigliolo e Federico Romeo, in qualità di segretari.

Questa prassi garantirà il corretto svolgimento della seduta fino all’elezione ufficiale del Presidente. Un punto centrale della seduta sarà la costituzione della Giunta delle Elezioni, composta da 5 membri.

Questa giunta avrà il compito di proporre all’Assemblea la convalida degli eletti, dopo aver verificato l’assenza di eventuali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità tra i nuovi consiglieri.

I membri della Giunta saranno scelti in modo da garantire una rappresentanza equilibrata dei gruppi parlamentari, in base alla loro consistenza numerica. Successivamente, si procederà all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale saranno eletti tramite scrutinio segreto in un’unica votazione, in cui ogni consigliere esprimerà un solo voto per garantire la rappresentanza delle minoranze. Una seconda votazione seguirà per l’elezione del consigliere segretario. Una prima seduta che segnerà l’avvio ufficiale del nuovo mandato della dodicesima legislatura.