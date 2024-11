Camporosso, violenza sulle donne: Aceb propone un convegno serale con esperti (Foto)

Un convegno contro la violenza sulle donne verrà proposto venerdì 22 novembre alle 20.30 presso il centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso.

Una serata completamente gratuita organizzata dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici. "Insieme ci uniremo per affrontare un fenomeno che colpisce la nostra società: la violenza sulle donne" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente dell'Aceb - "Non possiamo e non vogliamo abituarci a questa realtà. È fondamentale far sentire la nostra voce, spezzare il silenzio e supportare chi vive in questo incubo. Avremo il privilegio di ascoltare esperti che ogni giorno si dedicano a difendere e supportare le vittime. Ci aiuteranno a comprendere come la violenza può manifestarsi in modi insidiosi e quotidiani, partendo da parole sbagliate e gesti apparentemente innocui, fino a culminare in situazioni devastanti".

"Aprirà la serata Maura Polito" - svela Grimaldi - "Con un monologo moderno e particolare, parlerà della maternità della donna e della maternità sul lavoro. La dottoressa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, ci parlerà degli impatti psicologici e delle ferite invisibili che molte donne portano con sé. Impareremo a riconoscere i segnali nascosti e a offrire supporto a chi si sente intrappolata. L’avvocato Mabel Riolfo, esperta in diritto delle vittime, ci illustrerà come la legge, a partire dal codice rosso, possa tutelarci. È essenziale denunciare e difendere i diritti fondamentali di ogni donna. La dottoressa Ambra Del Cero, assistente sociale, ci spiegherà l'importanza di una rete di sostegno e del nostro impegno collettivo per creare un ambiente protettivo e solidale. Inoltre, il comandante Paolo Canton della polizia locale di Camporosso sottolineerà che la sicurezza e la giustizia sono diritti inalienabili per tutte le donne. C'è sempre qualcuno pronto a intervenire, difendere e proteggere. Chiuderà la serata Consuelo Benedetti con un monologo molto forte di Artemisia Gentileschi, una pittrice che ha subito una violenza nei secoli scorsi. Presenterà la serata Federico Bruzzese".

"La serata è dedicata a tutte le donne: a quelle che hanno trovato il coraggio di denunciare e a quelle che ancora non riescono a farlo. Insieme, possiamo diffondere consapevolezza, infrangere il silenzio e costruire una società in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura" - afferma Grimaldi - "Perché ogni voce conta. Se sei testimone di una situazione difficile e non sai come aiutare, unisciti a noi: insieme possiamo cambiare la storia".