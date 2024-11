Attiva per la prima volta la nuova elisuperficie di Molini di Triora, Marco Scajola: "Servizio fondamentale per tutto il territorio"

Con l'atterraggio odierno di Grifo è stata, per la prima volta, ufficialmente operativa la nuova elisuperficie di Molini di Triora. Un servizio fondamentale per il paese e per tutta la valle Argentina che garantirà maggior sicurezza a cittadini e turisti.

"Un importante lavoro dell'amministrazione comunale che, come Regione Liguria, siamo orgogliosi di sostenere, per Molini di Triora e per tutta la valle Argentina - dichiara Marco Scajola -. L'elisoccorso è fondamentale, garantisce un servizio tempestivo soprattutto per chi abita nel nostro meraviglioso entroterra. In questi anni abbiamo implementato sempre di più la rete di elisuperfici permettendo atterraggi molto più rapidi e sicuri. Vogliamo continuare su questa strada con un servizio di prim'ordine che possa diventare sempre più capillare".

L'area che è stata realizzata nei pressi del distributore di carburante, altro progetto importante per la comunità e che l'amministrazione comunale sta portando avanti insieme al Comune di Triora. L'obiettivo da parte della Giunta Sasso è infatti quello di migliorare l’accesso ai servizi di emergenza per la popolazione della Valle Argentina, riducendo significativamente i tempi di intervento per i trasporti sanitari urgenti.