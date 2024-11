Molini di Triora, lavori in corso per un'area di elisoccorso: sorgerà nei pressi del distributore

Proseguono a gonfie vele i lavori per la creazione di una nuova area di elisoccorso, nel comune di Molini di Triora. Area che verrà realizzata nei pressi del distributore di carburante, altro progetto importante per la comunità e che l'amministrazione comunale sta portando avanti insieme al Comune di Triora. L'obiettivo da parte della Giunta Sasso è quello di migliorare l’accesso ai servizi di emergenza per la popolazione della Valle Argentina, riducendo significativamente i tempi di intervento per i trasporti sanitari urgenti.

Motivo per cui l’idea di un’elisuperficie dedicata ha trovato, negli scorsi mesi, il pieno appoggio del Consiglio comunale, con il gruppo di minoranza “Nuovo Futuro” che aveva inizialmente presentato una mozione per suggerire alcune modifiche e accelerazioni nei lavori, salvo poi ritirare il testo una volta preso che i lavori erano già iniziati e che molte delle richieste avanzate erano ormai superate.

Tra le preoccupazioni espresse dai consiglieri durante la discussione dello scorso 23 agosto c'era anche la questione delle condizioni della strada di accesso, attualmente sterrata e priva di segnaletica. In quell'occasione, il vicesindaco Danilo Marvaldi aveva comunque rassicurato i presenti spiegando che la pavimentazione asfaltata è prevista come ultima fase del progetto per ragioni di economicità. Infatti, l’asfaltatura sarà effettuata in un unico intervento dopo il completamento delle opere di raccolta delle acque e altre infrastrutture necessarie.