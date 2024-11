Vallebona: con le dimissioni di Alessia Musso Marcello Pallanca è un nuovo Consigliere comunale

Con la Convocazione al Consiglio Comunale di ieri Marcello Pallanca è un nuovo Consigliere Comunale di Vallebona. Subentra ad Alessia Musso che, per impegni famigliari e personali, ha rassegnato le dimissioni.

“Sono fiducioso – dice Pallanca - che Alessia porterà sempre il suo contributo al nostro gruppo e voglio ringraizarla per l’impegno ed il lavoro eseguito fino ad oggi con la promessa di continuare il cammino intrapreso mettendomi a completa disposizione per il bene del paese, facendo tesoro dell’esperienza del nostro Capogruppo Gianni Ferrari e del Consigliere Giorgio Biamonti per il gruppo ‘Insieme per Vallebona’.”

“Rimane ferma la volontà di mettermi a disposizione per il bene di Vallebona e – prosegue Pallanca - come avevo avuto modo di promettere durante la campagna elettorale, il mio impegno sarà rivolto a tutta la nostra comunità, portando all’attenzione della maggioranza in modo costruttivo le istanze dei nostri concittadini”.

“Il mio operato – termina - può essere supportato tecnicamente dal mio partito, Fratelli d’Italia, grazie al quale potrò avere un dialogo vicino alla nuova giunta regionale che vedrà incaricati alcuni nostri eletti, è sicuramente stimolo ulteriore per far crescere la nostra Vallebona”.