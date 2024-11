Sanremo, l’HBrun torna domenica: un’occasione unica per unire sport e beneficenza (foto)

Domenica 17 novembre torna l’appuntamento con l’HBrun (heart& brain run), la trailrun a scopo benefico nata con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari.

Giunta alla terza edizione, è una manifestazione non competitiva a cui è possibile partecipare anche camminando su un percorso di 9 km circa, con un dislivello di circa 500 m.

La partenza avverrà in piazza Borea d'Olmo alle 9 di domenica 17 novembre. Sarà possibile iscriversi sabato 16 novembre, sempre in piazza Borea d'Olmo, dalle 14 alle 18 e domenica 17 novembre, prima della gara, dalle 6.30 alle 8.

Iscrizioni anche on line su https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56596

Costo d'iscrizione, 15 euro: l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza per l’acquisto di materiale sanitario.

“E’ con vero piacere che il nostro calendario manifestazioni include anche questa manifestazione – dichiara l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni – rivolta a diffondere l’importanza del movimento per il benessere fisico. Un ringraziamento a chi si è tanto adoperato in questi anni per far crescere l’HBrun, capace di attirare professionisti ma anche semplici amatori della camminata e della corsa che hanno così la possibilità, da un lato, di divertirsi scoprendo scorci particolarissimi del nostro territorio, dall’altro, di compiere un’opera di beneficenza”.

“L’HBrun– concludono gli organizzatori - é il secondo evento in concomitanza con il congresso Heart and Brain Disease che si e tenuto a Loano lo scorso 9 novembre e che ha visto protagonisti medici e professionisti sanitari. Due eventi, uno formativo e l’altro di sensibilizzazione, per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e neurovascolari”.

In allegato l'ordinanza emessa dalla Polizia municipale.