Sanremo, il comitato Martiri, Agosti e Borgo tiene alta l'attenzione per migliorare il quartiere: al Comune richiesti controlli per i locali e telecamere

Proseguono gli incontri del comitato "Quartiere Attivo M.B.A." (Martiri, Strada Borgo, Agosti) con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, per cercare di collaborare per il miglioramento della vivibilità nel quartiere.



"Come prima cosa vorrei ringraziare, unitamente ai membri del direttivo, gli assessori Moscato, Dedali ed Artusi per la loro disponibilità - dice Antonella Cabrini, presidente del comitato. Con l’assessore Moscato abbiamo già avviato un progetto di collaborazione in materia di rifiuti e, senza peccare di falsa modestia, posso dire che i primi risultati sono visibili e supportati anche dalle parole positive dei residenti".



"Abbiamo discusso con gli assessori delle problematiche relative alla sicurezza, prosegue la presidente Cabrini, chiedendo l’installazione di telecamere e ribadendo la necessità di maggiori controlli degli esercizi commerciali locati all’inizio della via, che spesso sono teatro di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.



"Altro tema affrontato è stato quello della rivalutazione della zona (soprattutto per via Martiri), sia da un punto di vista commerciale che sociale: dal confronto sono emerse diverse proposte, direi molto positive e condivise, per le quali occorrerà valutare la fattibilità in termini economici e logistici. Vista l’apertura al dialogo degli assessori, come direttivo del comitato, conclude,ci siamo resi disponibili a collaborare per ridare valore al quartiere e, confidiamo nel supporto di tutti i residenti per i quali ci faremo portavoce di proposte e segnalazioni".