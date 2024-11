Sanremo, domani all'UniTre il presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti Filippo Paganini

Domani, venerdì 15 novembre alle ore 16,00 presso il museo Civico a Sanremo, Filippo Paganini , presidente dell'ordine dei giornalisti della Liguria terrà una conferenza sul tema "il giornalismo oggi in Italia, con particolare riguardo alla Liguria"



Filippo Paganini (La Spezia), giornalista professionista, si è laureato in Giurisprudenza e in Storia presso l'Università di Pisa.



È stato caporedattore del "Secolo XIX" di Genova, quotidiano di cui è tuttora collaboratore, nonché responsabile, presso la sede centrale, del settore politica ed economia. Ne ha inoltre diretto l'edizione spezzina.



Ha collaborato a "Il Sole 24 Ore", "Il Tirreno", "La Gazzetta del Mezzogiorno", "La Sicilia" e l'"Agenzia Italia". Nel 2013 è stato eletto Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria.

È autore dei libri: ”Gino Patroni, un umorista a Spezia", 2012 e "I giorni del 1968. Fra cronaca e storia spezzina" (2018).Consigliere della Famija Sanremasca, del Panathlon Sanremo, promotore del “Plogging”, fa parte degli “Amici del Museo Navale di Imperia”, tiene conferenze alla Unitre Sanremo ed ultimamente opera come “autista Lilt”. E’ il presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.