Camporosso, cuccioli abbandonati in un sacco della spazzatura: salvati da Ambulanze Veterinarie (Foto e video)

Ambulanze Veterinarie Odv salva otto cuccioli abbandonati in un sacco della spazzatura. E' successo in località Ciaxe a Camporosso.

A lanciare l'allarme è stato un ragazzo che, mentre passeggiava lungo la strada in direzione Ciaxe, ha sentito e seguito dei deboli lamenti trovando così i cagnolini, che erano ancora attaccati al cordone ombelicale dentro a un sacco. L'intervento tempestivo di Ambulanze Veterinarie ha così salvato gli otto cuccioli. "Abbiamo recuperato, in località Ciaxe a Camporosso, otto cuccioli di cane abbandonati a bordo strada in un sacco nero, gettati come spazzatura" - raccontano i soccorritori del servizio di emergenza veterinaria di Ambulanze Veterinarie Odv - "I cuccioli erano in condizioni critiche, appena nati e ancora con il cordone ombelicale attaccato. Un atto di crudeltà che non può passare inosservato".

Il tragico episodio rappresenta il secondo caso di abbandono di animali registrato nella zona in meno di un mese. "Abbiamo agito prontamente, portandoli subito in un ambiente caldo e sicuro per stabilizzarli, e li abbiamo successivamente affidati a delle balie esperte che li stanno accudendo e, inoltre, abbiamo già provveduto a segnalare l'incidente alle autorità competenti, tra cui l'Asl, per garantire che venga avviata un'indagine e che i responsabili vengano perseguiti" - fanno sapere i volontari - "Nel frattempo, questi cuccioli hanno bisogno di aiuto urgente: cerchiamo balie o persone disposte a prendersi cura di loro temporaneamente, per garantirne la sopravvivenza e il benessere. Se qualcuno può offrire il proprio supporto, è invitato a contattarci al più presto. Ogni piccolo gesto può fare la differenza per questi cuccioli".

L'associazione di Ambulanze Veterinarie e le organizzazioni locali continuano a fare appello alla cittadinanza affinché si unisca nella denuncia di tali atti, sottolineando che l'abbandono di animali è un crimine grave. "Ci troviamo di fronte a un atto di totale disumanità" - commenta Igor Cassini, presidente dell'associazione Ambulanze Veterinarie Odv - "L'abbandono di cuccioli in queste condizioni è inaccettabile e, come previsto dalla legge italiana, è un reato punito severamente, può comportare multe fino a 10.000 euro e pene detentive in casi più gravi, per dissuadere comportamenti simili in futuro. Invitiamo chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con le autorità. L'abbandono di animali è un crimine che va denunciato. Solo con la collaborazione di tutti possiamo sperare di porre fine a questi atti crudeli e garantire un futuro migliore per gli animali".