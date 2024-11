Turismo: a settembre gli stranieri 'salvano' la nostra provincia mentre sono in calo gli italiani, tutti i numeri dell'ultimo mese d'estate

Mese di settembre in lieve calo per il turismo della nostra provincia, anche se il trend dei primi 9 mesi dell’anno rimane in leggero rialzo. Numeri negativi per gli italiani, ma che vengono bilanciati dall’aumento degli stranieri.

Nell’ultimo mese dell’estate sono stati 107mila gli arrivi totali in provincia, tra i quali 42mila italiani e 64mila stranieri. Segno negativo pari all’1,26% con gli italiani che scendono dell’11,07% mentre gli stranieri salgono del 6,42%. Nelle presenze si conferma un calo dello 0,90% globale, formato dal -7,83% di italiani e +5,73% di stranieri. Settembre chiude i primi nove mesi dell’anno con 816 arrivi (+0,38%) e quasi 3 milioni di presenze (+1,30%).

Analizzando le singole città Sanremo conferma i numeri provinciali con, a settembre, 35mila arrivi pari allo 0,25% in più del 2023. Netto segno meno per gli italiani -12.84%) e stranieri in crescita del 7,25%. Le presenze, invece, regalano un +0,82% di italiani e ben 16,49% di stranieri per un complessivo +11,13%. Il trend dei primi 9 mesi dell’anno vede 271mila arrivo per un segno positivo pari all’1,27% (-84% di italiani e + 8,22% di stranieri) mentre le presenze (718mila) salgono complessivamente dell’8,03% con un segno positivo importante per gli stranieri (+14,75%).

Anche Bordighera conferma un netto miglioramento per gli stranieri che, a settembre salgono del 3,14% mentre gli italiani scendono del 12,43%. In totale sono stati 4.995 gli arrivi (-5,07%). Anche le presenze sono in calo, del 9,79%. I primi nove mesi si concludono comunque in attivo, del 5,85% per gli arrivi e del 4,52% per le presenze.

Ventimiglia vede invece un calo di arrivi e un lieve miglioramento delle presenze. Nel primo caso sono stati 7.617 i turisti arrivati nella città di confine (-0,77%) con più italiani che stranieri mentre sono stati questi ultimi a garantire più presenze. Il totale dei primi nove mesi rimane positivo, sia negli arrivi (+4,80%) che nelle presenze (+11,04%).

Spostiamoci ad Imperia dove i segni sono negativi per settembre. Sono arrivati 8.199 turisti (-5,12% rispetto all’anno scorso) con il calo sia di stranieri che di italiani. Scendono anche le presenze dell’1,65%). I primi nove mesi dell’anno si chiudono con il segno positivo per gli arrivi (66mila pari a +2,71%) e negativo per le presenze (poco meno di 200mila, ovvero lo 0,70% in meno).

A Diano Marina continua l’erosione di turisti, con poco più di 20mila arrivi a settembre (-7,40%) con 113mila presenze (-6,17%). Il totale dei primi mesi dell’anno è negativo (-4,97%) per gli arrivi e anche per le presenze (-3,38%).

Infine San Bartolomeo al Mare che, invece, segna numeri positivi. Gli arrivi sono stati 9.200, ovvero il 6,52% in più del 2023. Soprattutto gli stranieri (+37,10%) che però bilanciano il -9,25% degli italiani. Situazione analoga per le presenze che, complessivamente scendono del 2,07%. I primi nove mesi chiudono comunque positivamente, con il 5,15% in più negli arrivi e l’1,07% nelle presenze.