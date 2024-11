Ospedaletti tutela il centro storico: modificato il regolamento edilizio, vietato trasformare i locali commerciali in abitazioni

Nel Consiglio Comunale di Ospedaletti si è recentemente discusso e approvato una modifica al Regolamento Edilizio, mirata a tutelare il decoro urbano e preservare la vocazione commerciale di alcune vie centrali del paese. La delibera, approvata con dieci voti favorevoli e tre contrari, introduce il divieto di cambio di destinazione d'uso verso residenziale per i locali situati ai piani terra, interrati o parzialmente interrati di edifici che affacciano direttamente su strade pubbliche.

Questa decisione nasce dall’esigenza di mantenere vivo il centro storico, evitando che spazi potenzialmente destinati a negozi e attività produttive si trasformino in abitazioni. Il sindaco Daniele Cimiotti, promotore della misura, ha spiegato che il provvedimento intende contrastare lo spopolamento delle aree centrali e limitare la conversione di locali in seconde case, che spesso rimangono disabitate per gran parte dell'anno.

Durante il dibattito, il Consigliere Lugarà ha proposto un approfondimento della normativa, estendendo il divieto ad altre vie del centro, come Via Angelo Ascenso e Piazza Sant’Erasmo, proposta accolta e integrata nel testo finale. Tuttavia, Lugarà ha espresso riserve sull’approccio adottato, ritenendo necessario uno studio più ampio del territorio attraverso strumenti urbanistici di lungo periodo, come il Piano Urbanistico Comunale (PUC), per assicurare che ogni intervento sia mirato e ben calibrato.

L'Architetto Massimo Salsi, responsabile del settore Lavori Pubblici, ha illustrato la necessità di agire con prontezza, anche alla luce delle recenti normative come il Decreto “Salva Casa”, che prevede deroghe significative sui requisiti igienici e dimensionali delle nuove unità residenziali. Il Consigliere Rodriguez ha ribadito l'urgenza di intervenire per evitare una trasformazione impropria del tessuto commerciale in zone destinate all'abitazione.

L’approvazione del nuovo articolo 7 bis del Regolamento Edilizio comunale segna un passo deciso verso la conservazione della vitalità commerciale di Ospedaletti e, in futuro, l’amministrazione valuterà ulteriori estensioni del divieto anche ad altre aree del paese.

Strade e piazze incluse nel nuovo divieto di cambio di destinazione d'uso: