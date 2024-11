Tamponamento sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Imperia e Arma di Taggia: un ferito

Questa mattina, intorno alle ore 11:37, si è verificato un incidente stradale sulla A10, al chilometro 125+300, nel tratto compreso tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia. L’incidente, un tamponamento a catena tra tre veicoli (un auto avrebbe tamponato un furgone che a sua volta avrebbe colpito un mezzo davanti) ha causato il ferimento di un uomo di 43 anni.

Sul posto è intervenuta prontamente la Croce Verde di Arma con il Mezzo di Soccorso di Base (MSB) per prestare le prime cure al ferito e monitorare la situazione. L’incidente ha provocato una coda di almeno 3km e alcuni disagi al traffico sul tratto autostradale, con ripercussioni per i veicoli diretti verso la Francia. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state avviate immediatamente per liberare la carreggiata e consentire la ripresa della normale circolazione nel più breve tempo possibile.