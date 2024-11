Sanremo: progetto PNRR Stem ‘Cantiere en plein air’ del corso CAT dell’Istituto scolastico ‘Colombo’

Gli studenti del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’IIS Colombo di Sanremo hanno iniziato il percorso PNRR dal titolo “Cantiere en plein air”, progettato dalla prof.ssa Martelli A. e dalla prof.ssa Ratto B., che permetterà gli studenti di accedere e visitare sotto la guida di professionisti competenti il cantiere del nuovo parcheggio interrato di Piazza Eroi Sanremesi.

Gli incontri si svolgeranno con cadenza bisettimanale, in modo da verificare lo stato di avanzamento dei lavori e assistere alle diverse fasi di esecuzione dell’opera, per un totale di 10 incontri di 3 ore. La realizzazione di questo progetto ha richiesto la presenza di tanti professionisti che hanno permesso di far accedere gli studenti ad un cantiere così complesso e allo stesso tempo importante per il futuro della nostra città. Durante gli incontri saranno affrontati i problemi legati alla progettazione e realizzazione di un cantiere con tanti vincoli strutturali ma anche urbanistici e di viabilità. Si affronteranno questioni legate alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate, i rischi specifici cui si è esposti nell’area di cantiere in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

Per gli studenti il progetto rappresenta un’opportunità importante per conoscere nel concreto quanto affrontato in teoria nelle materie di indirizzo. Fondamentali sono le collaborazioni del Capo cantiere Enargelico Marco e del direttore di cantiere Baldin Gianmarco, della Cooperativa Edile Appennino, che hanno fornito alle docenti e agli alunni tutte le informazioni necessarie alla modalità di accesso e uscita dal cantiere e sul comportamento da adottare durante gli incontri. L’Ingegnere Buschiazzo Tommaso invece accompagnerà studenti e docenti durante le visite per chiarire loro gli aspetti tecnici e il riscontro diretto con le tavole progettuali.