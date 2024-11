Sanremo: con la prima asta della stagione 2024-2025, lunedì prossimo alle 5.30 parte la stagione del Mercato dei Fiori

L'asta del mercato dei fiori di Sanremo si basa sul sistema delle aste olandesi "ad orologio". Il sistema di contrattazione più utilizzato al mondo per piante e fiori. In pratica, il singolo lotto viene bandito tramite un peculiare orologio, di cui con lo scorrere del tempo si abbassa via via il prezzo e viene aggiudicato al primo compratore che fa un’offerta; il tutto si svolge, per ogni singola partita, in pochi secondi.

Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi: "Prendiamo atto della partenza della stagione 2024-2025 e saremo presenti all'asta con l'Assessore Ester Moscato. Un chiaro segnale della vicinanza che la società ed il Comune hanno verso il mercato dei fiori e al suo sviluppo nei prossimi anni. Attendiamo circa 40 ditte di esportazione che nel corso della prima asta si aggiudicheranno le migliori produzioni locali".

Franco Barbagelata, Direzione Mercato dei Fiori: "Per la partenza della stagione, Lunedì 18, prevediamo almeno 50-60 mila ranuncoli e circa 20 mila anemoni. La qualita' del prodotto si preannuncia molto buona anche grazie alle elevate capacità professionali dei floricoltori locali che sono costantemente in crescita. Notiamo una crescente richiesta da parte degli operatori commerciali che guardano con fiducia alla prossima stagione. Abbiamo una vasta gamma di produzioni di qualità che contemplano anche eucaliptus, girasoli, garofani, lisianthus, rose, violaciocca, mimosa, strelitzie e bocche di leone, ect."