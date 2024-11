Ospedaletti: manutenzione straordinaria per la pista ciclopedonale e messa in sicurezza per il murales delle Porrine

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di procedere con importanti lavori di manutenzione per garantire la sicurezza del tratto della pista ciclopedonale "Caponero" e per la protezione del muraglione del Piazzale delle Porrine, recentemente abbellito da un murale che rappresenta il territorio locale. L’incarico per questi interventi è stato affidato alla ditta Impresa Dell'Arena 1980 SNC, con sede in Ospedaletti, per un importo totale di 5.948,72 euro, inclusa l'IVA.

La manutenzione riguarderà in particolare alcune lamiere nella galleria della pista ciclopedonale, soggette a infiltrazioni d'acqua e deterioramento a causa delle condizioni meteo. Le lamiere verranno smontate e sostituite per ripristinare la sicurezza del percorso. Inoltre, sul muraglione del Piazzale delle Porrine verrà installata una scossalina di protezione in alluminio per preservare il murales e garantirne la durata nel tempo. Il progetto è stato affidato direttamente alla ditta locale, come consentito dalle normative per lavori di importo inferiore a 140.000 euro. L'Impresa Dell'Arena 1980 SNC ha proposto un ribasso dell'8% sul preventivo, portando il costo complessivo a 4.876 euro oltre l'IVA al 22%.

L’obiettivo principale è garantire la sicurezza dei cittadini e preservare le opere culturali e strutturali presenti nel comune. Questi lavori si inseriscono in un piano di manutenzione per migliorare le infrastrutture di Ospedaletti e proteggere i beni pubblici da deterioramenti legati al tempo e alle condizioni atmosferiche.