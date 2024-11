Bordighera: affidamento del servizio mensa scolastica, accesso agli atti e Interpellanza del gruppo 'Bassi Sindaco'

"Pur confermando la nostra fiducia nel corretto operato degli uffici Scuola, Contratti e Gare del Comune di Bordighera, così come nei tecnici esperti che hanno seguito l'iter per l'affidamento del servizio mensa scolastica (in termini di qualità, quantità e offerta economica), ci sentiamo in dovere di approfondire ulteriormente l'argomento come previsto dalla nostra carica di consiglieri comunali”.

Interviene in questo modo il gruppo di opposizione ‘Bassi Sindaco’, che prosegue. “Questo, a fronte delle critiche emerse da genitori, riguardo la qualità e la varietà dei pasti serviti. Ieri, abbiamo quindi provveduto ad inoltrare richiesta di accesso agli atti relativi al molto discusso servizio mensa. Dopo le dovute verifiche, se lo riterremo necessario, presenteremo un’Interpellanza all'Amministrazione”.

“Invitiamo – termina il gruppo - nel frattempo i genitori con dubbi sulla qualità del servizio offerto a segnalarli ai rappresentanti del consiglio d’istituto”.