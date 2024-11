Ceriana: a fuoco un magazzino utilizzato come ricovero attrezzi in campagna, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa sera a Ceriana in località Ciantà nell’entroterra di Sanremo per l’incendio di una piccola costruzione, un capanno utilizzato come ricovero attrezzi in una campagna.

Le operazioni di spegnimento dei pompieri sono state particolarmente difficoltose a causa della località impervia. Con i Vigili del Fuoco anche la Protezione Civile ed il vice Sindaco Paolo Roverio.

I danni sono particolarmente ingenti anche se, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Ceriana.