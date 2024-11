Sanremo: ultimi 10 giorni per partecipare al contest “Cos’è per te la violenza contro le donne?” del 'Centro Aiuto alla Vita'

Mancano solo 10 giorni alla chiusura del contest lanciato dal 'Centro Aiuto alla Vita' di Sanremo con il patrocinio del Cento Antiviolenza Isv e dal Comitato Pari Opportunità degli Ordine degli Avvocati della Provincia di Imperia, per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza contro le donne, promuovendo il rifiuto della violenza come mezzo di relazione e la diffusione di una cultura basata sull’uguaglianza e la dignità.

Attraverso il contest, si intende incoraggiare i ragazzi a riflettere su questo tema delicato e ad acquisire strumenti per riconoscere e contrastare atteggiamenti violenti, contribuendo a una società più giusta e rispettosa. Chi ha tra i 14 e i 20 anni avrò l'occasione per esprimere la propria opinione e creatività su un tema di grande importanza sociale.

Per partecipare si potà scegliere tra tre diverse categorie artistiche, inviando una sola opera che rappresenti il tuo pensiero sulla violenza contro le donne:

- Testo breve: un elaborato scritto di massimo 10 righe (150 parole);

- Video: un video di massimo 1 minuto e 30 secondi, che può includere recitazione, immagini, suoni o altri elementi;

- Fotografia: una foto singola o una serie di massimo tre immagini che trattino il tema in modo artistico.

Le opere devono essere originali, inedite e create esclusivamente per il contest. La partecipazione è gratuita. Le opere, in formato digitale, potranno essere inviate (Pdf per i testi, Mp4 per i video, Jpg o Png per le fotografie) all’indirizzo e-mail cavsanremo@gmail.com, indicando nome, cognome, età e un recapito telefonico. La scadenza è fissata per il 21 novembre alle 12.

Una giuria valuterà le opere e premierà i primi tre classificati di ciascuna categoria:

• 1° premio: Cena per due presso il Ristorante VN di Sanremo

• 2° premio: Cuffie wireless

• 3° premio: Ingresso in discoteca Tatanka di Arma di Taggia per due persone.