Sanremo: manutenzione parziale al cimitero di Valle Armea, per ora non verranno rifatti gli asfalti

Verrà, al momento, realizzata in parte la manutenzione straordinaria dei camminamenti tra le tombe di famiglia nel Cimitero di Valle Armea a Sanremo, come più volte richiesto dai familiari dei defunti, in modo da garantire la loro sicurezza, insieme a quella di chi, per lavoro, deve recarsi dentro il camposanto.

Nei mesi scorsi, infatti, era stato chiesto un parere al servizio ‘Verde e Centri Storici’ per il progetto del Geometra Ivan Raimondo, suddiviso in due lotti funzionali in base alle lavorazioni. Il primo riguardava lavori sui camminamenti tra le tombe di famiglia e il secondo la realizzazione di nuove aiuole.

Da tempo i parenti dei defunti chiedono una sistemazione globale delle strade che si trovano tra le tombe del cimitero, semi distrutte dalle radici dei pini marittimi e dove si sono registrate alcune cadute. All’inizio del mese di settembre, il servizio ‘Verde e Centri Storici’ ha definito le modalità operative relative alle lavorazioni del secondo lotto, che riguarda la scarnificazione del manto stradale, con le opere che prevedono la realizzazione di tracce per la posa dei sottoservizi.

E’ emerso che, al momento non è prevista la realizzazione del secondo lotto e, in questa fase, non saranno realizzate le nuove aiuole e non si svolgeranno i lavori di rimozione dell’asfalto con relativi altri interventi. Sono invece previsti quelli del primo lotto che non prevede la realizzazione di opere di scavo, ma la semplice rimozione a mano della pavimentazione già distaccata dal terreno. Il costo del lotto ammonta a quasi 21mila euro.