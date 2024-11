Sanremo: anche quest'anno il Luna Park sarà 'sdoppiato' per il mercato, dovrebbe essere l'ultimo

Come l’anno scorso, per consentire il regolare svolgimento del mercato al martedì e sabato, Sanremo avrà un Luna Park ‘sdoppiato’, con qualche lieve modifica rispetto alla sua prima edizione.

Lo scorso anno ci fu qualche rimostranza da parte dei giostrai, che lamentavano l’impossibilità di poter proporre i propri intrattenimenti in un luogo unico ma, alla fine, una ‘via di mezzo’ si è comunque trovata. Come proposto dall’amministrazione comunale nel 2023, anche quest’anno a causa dello spostamento ‘forzato’ (dovrebbe essere l’ultimo) di parte del mercato in via Adolfo Rava, dovranno adattarsi a trovare spazio tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele.

Dopo gli incontri dello scorso anno, tra Amministrazione , Polizia Municipale e responsabili del Luna Park, quest’anno è stato tutto più semplice e, tra l’altro, un lieve ‘allargamento’ in piazzale Dapporto, consentirà lo spostamento di alcuni intrattenimenti da lungomare Vittorio Emanuele.

Verranno instaurati i divieti di transito e sosta in piazzale Carlo Dapporto e sul lungomare Vittorio Emanuele II per l’installazione dei divertimenti che sono un classico per le feste di fine anno nella città dei fiori. Il Luna Park aprirà i battenti il 30 novembre prossimo e stazionerà a Sanremo fino al 6 gennaio. Sarà una soluzione che varrà ancora quest’anno, visto che per la fine del 2025 i lavori su strada dovrebbero terminare in piazza Eroi (per proseguire sotto terra nel cantiere del parcheggio).

Anche quest’anno, quindi, gli appassionati di Luna Park, quindi, saranno costretti a spostarsi tra piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele II attraverso la pista ciclabile. Circa 500 metri che, ne siamo certi, non creeranno grossi problemi per il divertimento dei più giovani. Anche se, probabilmente, alcuni giostrai dovranno rinunciare per problemi di spazio.