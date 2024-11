I custodi di Triora, a giugno una Summer School aperta a 13 studenti e dottorandi dell'università di Bologna

Il Comune di Triora ha approvato un addendum alla convenzione con l’Università di Bologna per lo sviluppo del progetto culturale I Custodi di Triora, parte di un piano di valorizzazione storico-culturale sostenuto dal Ministero della Cultura e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo accordo, firmato nel 2022 e ora integrato, prevede una serie di iniziative per valorizzare il patrimonio storico e culturale locale attraverso attività accademiche e di divulgazione.

Il progetto, intitolato I Custodi di Triora, è incentrato sul recupero e la promozione del patrimonio storico del comune, con un focus sulla storia della stregoneria e dell’inquisizione, temi di grande rilevanza antropologica per la zona. Grazie a questo accordo, il Comune di Triora e il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna hanno collaborato per organizzare un Convegno internazionale sulla stregoneria e si ritroveranno per dare il via ad una Summer School per studenti e dottorandi nel 2025.

L'evento che si è tenuto a settembre ha visto la partecipazione di esperti e studiosi di fama internazionale, mentre quello che si terrà a giugno 2025, sarà una sorta di Summer School di due giorni aperta a tredici studenti e dottorandi, guidati da sette relatori esperti.

L’accordo include un contributo economico di 20.000 euro al Dipartimento universitario, destinato a supportare le attività accademiche e organizzative del progetto. L’importo sarà erogato in due tranche, di cui la prima è già stata versata. Con il progetto I Custodi di Triora, il Comune mira a diventare un centro di riferimento culturale, attrattivo per il turismo e la ricerca accademica, valorizzando il proprio patrimonio e contrastando lo spopolamento delle aree interne. L’obiettivo è quello di creare un dialogo aperto e approfondito sulla storia locale, contribuendo a un rilancio culturale e turistico della regione.