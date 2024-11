Sanremo: strade di Coldirodi senza luce pubblica da più di un mese, la lamentela di un nostro lettore

Un nostro lettore, Roberto Tedeschi, ci ha scritto per segnalare che, ormai da più di un mese, alcune strade della frazione di Coldirodi sono al buio:

“Abbiamo fatto segnalazioni all'Urp, all'ufficio viabilità, alla Dea e ad Enel sole (ex Enel X) ma ad ora nulla. Pare che anche in prossimo futuro non sia possibile risolvere la situazione che crea molti disagi e pericoli. Il problema sembra sia la gestione dell'illuminazione pubblica in carico ad Enel Sole ma l'ente si rifiuta di effettuare i lavori visto che le precedenti attività non sono state saldate. L’unica possibilità sarebbe dare l'incarico allegando l’impegno di spesa relativo al preventivo inviato per coprire i costi degli interventi attuali, ma a oggi nulla è avvenuto. Sperando che questa strada porti alla ‘luce’ il problema. Le strade al buio che mi risultano sono: strada alla Colla (versante Coldirodi), via Germani, via Ospedaletti e forse altre”.