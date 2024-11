Sanremo: lavori in città, viabilità modificata dal 11 novembre

Dal prossimo 11 novembre inizieranno diversi interventi che modificheranno temporaneamente la viabilità di alcune strade di Sanremo. Tre ordinanze dirigenziali del Settore Lavori Pubblici stabiliscono limitazioni alla sosta e alla fermata in alcuni tratti stradali per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

A partire dall’11 novembre fino al 15 novembre 2024, il tratto nei pressi del civico 24 di Via Ansaldi sarà soggetto a divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per consentire alla ditta Edilmarra di eseguire un intervento di ripristino della condotta fognaria. La presenza di segnaletica temporanea indicherà l’area interessata dai lavori.

Fino al 31 dicembre 2024, nel tratto compreso tra i civici 78 e 80 di Corso Imperatrice, sarà invece attivo il divieto di sosta per permettere i lavori di manutenzione della balaustra richiesti dall'Architetto Gazzano. Verranno riservati 41 mq per l'area di cantiere, necessari a garantire la sicurezza delle operazioni​.

Anche in Via Dante Alighieri, dall'11 novembre al 16 novembre 2024, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata nei pressi dei civici 161 e 165. La ditta E.G. Edilizia Generale utilizzerà una piattaforma aerea per effettuare la manutenzione dei cornicioni. La polizia locale sorveglierà il rispetto dell'ordinanza.

Le modifiche alla viabilità sono segnalate mediante cartelli mobili, e la polizia stradale si occuperà della supervisione. I trasgressori incorreranno in sanzioni e nella rimozione dei veicoli, come previsto dal Codice della Strada