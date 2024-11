La Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’ aderisce al circuito delle CCIAA internazionali

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha ufficializzato il suo ingresso nel circuito internazionale delle CCIAA. L’adesione è stata sancita questa mattina nella sala consiglio dell’ente con la firma dell’accordo tra il presidente Enrico Lupi e Davide Cichero, Capo Gabinetto del Comitato Italiano dell’International Chamber of Commerce. Al “Focus Internazionalizzazione: dalle opportunità alle strategie di ingresso e consolidamento per le imprese del mercato estero” erano presenti anche Ercole De Vito, Chief Operating Officer di ICC Italia, Alessandro Pittaluga, coordinatore progetti di Liguria Internationl e rappresentanti delle associazioni di categoria.

L’incontro ha evidenziato le enormi potenzialità per le imprese liguri che intendono affacciarsi sui mercati stranieri, e per quelle che già operano con l’estero, e i molteplici servizi e le piattaforme per operare nei settori della comunicazione, dell’interscambio, degli eventi internazionali, della formazione professionale ed altro.

“La Camera di Commercio 2Riviere di Liguria – ha sottolineato il presidente Enrico Lupi – ha deciso di entrare nel circuito dell’International Chamber of Commerce, la più grande organizzazione per il commercio a livello internazionale. Un sistema che rappresenta aziende a livello mondiale e ha l’obiettivo di promuovere investimenti e scambi commerciali, favorendo la libera circolazione delle merci e dei capitali. La nostra regione storicamente ha la vocazione innata agli scambi di dimensione mondiale. Siamo fortemente stimolati a proseguire su questa strada per favorire e accrescere le opportunità di lavoro per le aziende liguri”.