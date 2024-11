Sanremo: al Museo Civico, evento sulla disabilità del Club per l'Unesco matuziano (foto)

Sabato 9 novembre presso il Museo Civico si è tenuto un evento sulla disabilità organizzato dal Club per l'Unesco di Sanremo OdV, presieduto dall'Ing. Ciro Esse.

Nel corso della serata, condotta dal socio Pier Franco Molinari, è stato proiettato un Docufilm "Mi chiamo Valerio" : storia di un giovane trentenne costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di una grave disabilità congenita, in presenza degli autori sanremesi Piero Farina, ex regista di Geo&GEO e Marisa Fogliarini, poliedrica artista, pittrice, fotografa e documentarista.

Successivamente il regista Piero Farina ha condotto un dialogo con Gianluca Giacchero autore del libro: "Il ragazzo con la carrozzina di perla", in cui il giovane disabile sanremese ha descritto il cambiamento radicale della sua vita dopo un grave incidente in cui ha riportato importanti conseguenze neurologiche.

Sia Valerio che Gianluca non si sono dati per vinti e grazie al supporto della famiglia, degli amici, dei medici ed operatori sanitari del settore, si sono impegnati a cercare di superare le difficoltà della situazione. Come ha ribadito Gianluca : “ non esistono ostacoli troppo difficili da affrontare, bensì quanto è forte la tua motivazione nel volerli superare” . E ancora “la vita è troppo breve per non essere vissuta, perchè la vita è come un'opera d'arte, unica e irripetibile”.

Ernesto Basso presidente dell'associazione “Amici dei disabili, presidente della Consulta delle associazioni di tutela e volontariato ASL1 Imperiese e membro della Consulta provinciale dell'handicap, ha focalizzato l'attenzione dei presenti sulle difficoltà quotidiane del disabile e sulla necessità di rendere la città più fruibile anche per i soggetti con difficoltà motorie.

Mirko Soleri e Marco Orengo, vittime di incidenti sul lavoro, entrambi responsabili dell'associazione polisportiva Integrabili, rispettivamente per la disciplina handbike e per l'attività subacquea, hanno testimoniato come lo sport abbia trasformato la loro fragilità in punto di forza.

L'evento ha visto la partecipazione di Vittorio Toesca, consigliere del Comune di Sanremo, delegato alle Pari Opportunità, che ha ribadito il suo impegno a rendere la città matuziana inclusiva e a garantire i diritti delle cittadine e dei cittadini in maniera equa.