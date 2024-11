Nel corso della serata di ieri la Croce verde intermelia è intervenuta per una rissa occorsa a San Biagio della Cima lungo la via provinciale, che ha visto coinvolte quattro persone.

Non sono ancora chiare le cause scatenanti per cui in seguito due dei quattro interessati, un uomo e una donna di origine moldava, sono stati trasportati in Pronto soccorso a Bordighera, a seguito di alcune contusioni. Non pare abbiano riportato lesioni gravi.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri.