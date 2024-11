Santo Stefano al Mare: alla rassegna 'Un libro al mese', domani ospite lo scrittore Marino Magliani

"Un libro al mese", l'apprezzata rassegna organizzata dall'associazione Il Timone, presieduta da Ines Bulgarelli, torna, dopo la pausa estiva, domani, domenica alle 16.30, nella Sala Polivalente di Santo Stefano sul Lungomare Colombo (levante) 76.

Ospite Marino Magliani che presenterà i suoi libri 'Sporca faccenda, mezzala Morettini' e 'Materiali onirici di un somarello marino'. Dialogano con l'autore il promotore culturale Lucio D'Aloisio e il giornalista Marco Silvano Corradi. Conclusione con un rinfresco.

"Magliani - così Lucio D'Aloisio - è un grande scrittore che occupa sempre più una posizione di rilievo nella letteratura italiana, già finalista del prestigioso Premio Strega. I due libri rappresentano, una suggestiva favola dove si identificheranno nel protagonista tutti coloro che hanno il desiderio di esplorare territori nuovi, vivere una vita diversa, consapevoli dei rischi che comporta e una storia di mediatori, di calciatori in cerca di ingaggi, di faccendieri, di malviventi. Un vivido affresco dell'Argentina negli anni Sessanta. Emerge l'asprezza nella vita quotidiana con violenze e soprusi ma anche la speranza con l'amore e il legame inossidabile fra gli italiani d'Argentina e la terra di origine".

Marino Magliani è nato a Dolcedo ma si divide fra Olanda e Italia, dove risiede a Prelà. Nella sua carriera di scrittore, pur se iniziata tardivamente, ha messo insieme 19 romanzi, 4 libri per bambini e 4 graphic novel. E' ha tradotto 35 libri. Ha vinto 14 premi letterari compreso un Selezione Bancarella). Parla anche 5 lingue. I suoi libri sono stati tradotti in 9 lingue.