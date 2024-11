Sanremo: ‘L’incongruenza di genere in adolescenza. Pratiche cliniche ed educative', presentazione libro al museo civico

Giovedì 14 novembre 2024 ore 17, presso Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota 2, si terrà la presentazione del volume ‘L’incongruenza di genere in adolescenza. Pratiche cliniche ed educative' con la partecipazione dell’autrice Margherita Graglia Psicoterapeuta, formatrice e componente del direttivo ONIG (Osservatorio nazionale sull’Identità di Genere) e della coautrice Angela Caldarera, Dirigente Psicologa presso ASL 1 Liguria, Psicoterapeuta e segretaria del direttivo ONIG.

Introduzione a cura di Ciro Esse, presidente del Club per l'Unesco di Sanremo ODV. Modera i lavori Marco Mollica, Direttore del Dipartimento integrato salute mentale e dipendenze ASL 1 Liguria. Chiusura dei Lavori a cura di Fiorenzo Gimelli, Presidente onorario AGEDO Nazionale.



In un panorama contemporaneo eterogeneo e dinamico, comprendere le sfumature delle identità di genere è di fondamentale importanza per gli adulti che si relazionano con gli adolescenti. Attraverso i dati delle ricerche più recenti e i contributi di autorevoli esperti, il libro fornisce un’analisi approfondita dell’incongruenza di genere. Inoltre, offre strumenti pratici per gli interventi educativi, per la presa in carico psicologica e per la promozione dell’inclusione istituzionale e sociale. Rivolto a psicologi, operatori sanitari, educatori, insegnanti e genitori, come pure a chiunque sia interessato all’argomento, il testo accosta, in modo originale, prospettive cliniche e pedagogiche a un approccio multidisciplinare, presentando una visione integrata degli aspetti significativi che gli adolescenti con incongruenza di genere e gender variant affrontano nel percorso di riconoscimento e affermazione della propria identità.